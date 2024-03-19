جنرال بولندي يروي خوف القوات الجوية إثر تحطم طائرة MQ9 Reaper الأمريكية شمال بولندا

كشف الجنرال البولندي إيرينيوس نوفاك عن خوف وقلق انتاب القوات الجوية في البلاد ليلة حادث تحطم طائرة أمريكية بدون طيار MQ9 Reaper.

وقال الجنرال إيرينيوس نوفاك، المفتش العام بالقوات الجوية البولندية، للصحفيين:"لقد أمضينا ليلة مقلقة مؤرقة سواء في القيادة أو في القاعدة الثانية عشرة للطائرات بدون طيار في ميروسلافيتس.. فخلال رحلة تدريبية للطائرة الأمريكية بدون طيار ، تم فقدان السيطرة على هذه الطائرة، ما أدى إلى ما يسمى بالهبوط الاضطراري لهذه الطائرة في منطقة مطار ميروسلافيتس".

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وأوضح أن الطائرة المنكوبة أقلعت من قاعدة عسكرية في رومانيا وكان من المفترض أن تهبط في بولندا.

وأقلعت الطائرة ريبر "MQ9 Reaper" من قاعدة عسكرية في رومانيا وكان من المفترض أن تهبط في بولندا، ولكن في مرحلة ما انقطع الاتصال بها.

ونتيجة لذلك، تحطمت الطائرة بدون طيار الباهظة الثمن في شمال غرب بولندا، في منطقة بالقرب من مطارميروسلافيتس. تم العثور على الطائرة بدون طيار بعد 9 دقائق من سقوطها.ولايزال سبب الحادث مجهولا.

المصدر: نوفوستي