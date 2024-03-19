طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)

قام ناشطون في بلجيكا بطلاء درج "بويرين" التاريخي المكون من 374 درجة في لييج بألوان العلم الفلسطيني، في خطوة تضامنية مع قطاع غزة.

ونشر النشطاء مقطع مصور يظهر عملية الطلاء التي تمت ليل 18 مارس الحالي. ويظهر فيه العشرات من الناشطين الذين لم تظهر وجوههم وكيف تمت طلاء الأدراج.

وبعدها ينتقل الفيديو إلى مشهد جوي تم التقاطه للدرج الشهير والذي رسم عليه العلم الفلسطيني.

During the night in Belgium, activists transformed the renowned Bueren stairs (374 steps), in Liège, into a prominent representation of the Palestinian flag. 🇧🇪🇵🇸 pic.twitter.com/pT86a6L1AG — StanceGrounded (@_SJPeace_) March 19, 2024

وقد نشرت وكالة الصحافة الفرنسية صورا تظهر عمال البلدية وهم يعملون على إزالة الطلاء من على الدرج.

AFP

AFP

يذكر أنه في فبراير الماضي تم طلاء السلالم المؤدية إلى كنيسة القلب المقدس في باريس بألوان العلم الفلسطيني.

كما تم رسم كتابات مكتوب عليها "فلسطين حرة" على الجدار المؤدي إلى كنيسة القلب المقدس.

Stairs leading to iconic Sacre Coeur Basilica in Paris painted in colors of Palestinian flag



A group of French people who want to protest Israeli attacks and blockade of Gaza paint stairs to show solidarity with Palestinians pic.twitter.com/je7O3OlaXD — DrKaiaRaeSakri (@DrSakriKaia) February 6, 2024

وفي يناير الماضي، تم طلاء سلالم كور جوليان، إحدى الوجهات السياحية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بألوان العلم الفلسطيني احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

المصدر: RT