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طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)

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طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)
رسم علم فلسطين على سلالم بويرين، في لييج، في 18 مارس 2024.
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قام ناشطون في بلجيكا بطلاء درج "بويرين" التاريخي المكون من 374 درجة في لييج بألوان العلم الفلسطيني، في خطوة تضامنية مع قطاع غزة.

ونشر النشطاء مقطع مصور يظهر عملية الطلاء التي تمت ليل 18 مارس الحالي. ويظهر فيه العشرات من الناشطين الذين لم تظهر وجوههم وكيف تمت طلاء الأدراج.

وبعدها ينتقل الفيديو إلى مشهد جوي تم التقاطه للدرج الشهير والذي رسم عليه العلم الفلسطيني.

وقد نشرت وكالة الصحافة الفرنسية صورا تظهر عمال البلدية وهم يعملون على إزالة الطلاء من على الدرج.

طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)
AFP
عمال بلدية يعملون على إزالة الطلاء بعد رسم علم فلسطين على سلالم بويرين، في لييج، في 18 مارس 2024.
طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)
AFP
عمال بلدية يعملون على إزالة الطلاء بعد رسم علم فلسطين على سلالم بويرين، في لييج، في 18 مارس 2024.

يذكر أنه في فبراير الماضي تم طلاء السلالم المؤدية إلى كنيسة القلب المقدس في باريس بألوان العلم الفلسطيني.

كما تم رسم كتابات مكتوب عليها "فلسطين حرة" على الجدار المؤدي إلى كنيسة القلب المقدس.

طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)
طلاء درج تاريخي في بلجيكا بألوان العلم الفلسطيني (صور+ فيديو)

وفي يناير الماضي، تم طلاء سلالم كور جوليان، إحدى الوجهات السياحية في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بألوان العلم الفلسطيني احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

المصدر: RT

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