ناشط إفريقي يحرق جواز سفره الفرنسي (فيديو)

أحرق الناشط الإفريقي كيمي سيبا جواز سفره الفرنسي قرب باريس احتجاجا على السياسات الفرنسية في القارة الإفريقية، متهما فرنسا بأنها تعامل السود "مثل الكلاب".

وخلال فعالية حضرها العديد من المشاركين مساء السبت في ضواحي باريس أحرق سيبا وأصله من جمهورية بنين جواز سفره الفرنسي.

وخاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "جواز سفرك ليس عظمة ترميها لنا كما لو كان السود كلابا. أنا رجل أسود حر. أنا إفريقي حر. أنا بنيني حر".

KEMI SEBA BURNS FRENCH PASSPORT



Pan-Africanist Kémi Séba has burned his French passport after authorities threatened to revoke it. The French-born Beninese activist performed the stunt at a press conference at the weekend. He also aimed a fiery speech at the French state,… pic.twitter.com/BzwDWxLOhl — African Stream (@african_stream) March 18, 2024

وحظرت السلطات المحلية مؤتمرا كان من المقرر أن يعقده سيبا في مدينة فلوري - ميروجي بالقرب من باريس، قبل أن تلغي محكمة فرساي الحظر.

وكانت السلطات بدأت إجراءات سحب الجنسية الفرنسية من سيبا المعروف بانتقاده لمصالح فرنسا وسياساتها في القارة الإفريقية.

ووجهت له السلطات رسالة مفادها أنه "يجوز الإعلان عن فقدان الشخص الفرنسي الذي يتصرف كمواطن في بلد أجنبي، إذا كان يحمل جنسية ذلك البلد، الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم بموافقة مجلس الدولة".

وتبرر باريس قرار سحب الجنسية من الناشط كيمي سيبا بسبب مواقفه المناهضة لفرنسا.

يشار إلى أن سيبا هو مؤسس المنظمة الأفريقية الدولية Urgences Panafricanistes، وقد سافر حول العالم لمحاربة الاستعمار الفرنسي الجديد.

وفي عام 2018، أشعل النار في الأوراق النقدية للفرنك الأفريقي في السنغال احتجاجا على استخدام العملة الاستعمارية الفرنسية.

المصدر: african stream