الأمم المتحدة: سنواصل تعاملنا مع الحكومة الروسية بمجرد تشكيلها بعد فوز بوتين بالرئاسة

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة ستواصل تعاونها وتعاملها مع الحكومة الروسية بمجرد تشكيلها بعد إعادة انتخاب فلاديمير بوتين لولاية رئاسية جديدة.

وقال حق: "سنواصل التفاعل مع الحكومة [الروسية] بمجرد تشكيل الحكومة، وسنتبع الإجراءات المعتادة في ما يتعلق بالتعامل مع تلك الحكومة".

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام: "ليس لدينا أي تعليق على الانتخابات بشكل عام. بالطبع، سنواصل التفاعل مع الحكومة [الروسية] وسنواصل الإجراءات المعتادة".

وردا على ما إذا كان الأمين العام للمنظمة العالمية أنطونيو غوتيريش ينوي الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجاب حق: "عندما يتم تشكيل الحكومة سنضع إجراءات موحدة بشأن التعامل مع الحكومة".

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا بعد فرز 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.28%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.20%.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية إيلّا بامفيلوفا أن التصويت في الانتخابات الرئاسية في روسيا سجل أعلى نسبة في تاريخ البلاد بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون مواطن، وأكدت بامفيلوفا أن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن نتائج الانتخابات بشكل رسمي يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري.

المصدر: RT