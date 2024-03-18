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مسؤول في الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تهنئ بوتين

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مسؤول في الخارجية الأمريكية: واشنطن لن تهنئ بوتين
Sputnik
وزارة الخارجية الأمريكية
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تدرك أن فلاديمير بوتين سيفوز بالانتخابات الرئاسية في روسيا، لكنها لن ترسل له التهاني.

وأضاف نائب رئيس الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية فيدانت باتيل، في تصريح اليوم الاثنين، "سيبقى رئيسا لروسيا، ويمكن تأكيد أنه لن تكون هناك مكالمات تهنئة من الولايات المتحدة".

وقال باتيل إن الانتخابات الروسية، من وجهة نظر واشنطن، كانت "عملية غير ديمقراطية إلى حد لا يصدق".

وجرت الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ولأول مرة، تم إجراؤها على مدار 3 أيام.

وفقا للجنة الانتخابات المركزية، بعد معالجة 100% من البروتوكولات، حصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على 87.28% من الأصوات، وسجلت الانتخابات نسبة إقبال قياسية في تاريخ روسيا الحديث بلغت 77.44%.

المصدر: تاس

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بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين