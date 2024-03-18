مقتل 4 مدنيين بينهم طفل في بيلغورود جراء استهداف القوات الأوكرانية لمنزل خاص

أعلن فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في قرية نيكولسكوي في المقاطعة بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية بشكل مباشر منزلا خاصا.

وكتب غلادكوف في قناته على "تليغرام": "في قرية نيكولسكوي، قُتل أربعة أشخاص نتيجة إصابة مباشرة بقذيفة على مبنى سكني خاص، وقام رجال الإنقاذ بإخراج امرأتين أخريين من تحت الأنقاض".

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وأضاف: "أودى عمل إرهابي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية بحياة أسرة بأكملها تقريبا.. فقُتلت جدة وأم وزوجها وابنها، وهو صبي يبلغ من العمر 17 عاما، هذه خسارة لا يمكن تعويضها لمقاطعة بيلغورود بأكملها، أتقدم بخالص التعازي لأقارب وأصدقاء هذه العائلة، على الرغم من أنني أفهم أنه لا توجد كلمات يمكنها تهدئة هذا الحزن".

وأوضح غلادكوف أنهم تمكنوا من إنقاذ الحفيدة الصغيرة للعائلة، مشيرا إلى أنها تخضع لمراقبة دقيقة من قبل الأطباء بالمستشفى السريري الإقليمي للأطفال في العناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي، بعد تعرضها لإصابة في الرأس، ومن المقرر إجراء عملية جراحية لها يوم غد، وأن حالتها قد استقرت.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 10 صواريخ RM-70 Vampire تشيكية أطلقتها قوات كييف على المنطقة وأن شخصين أصيبا بشظايا الصواريخ المعادية المدمرة.

وأضافت في وقت لاحق أنه تم اعتراض 8 صواريخ RM-70 Vampire وقذيفتي "أولخا"، وقذيفة "غراد".

المصدر: "نوفوستي"