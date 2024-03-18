بلينكن يقول بضرورة التأكد من دعم التكنولوجيا للقيم الديمقراطية

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين على ضرورة التأكد من دعم التكنولوجيا للقيم الديمقراطية وعدم تقويضها لها.

إقرأ المزيد

وشدد بلينكن خلال مؤتمر صحفي في القمة الثالثة للديمقراطية على أن ما أسماه "الأنظمة الاستبدادية" ينشر تكنولوجيات لتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال بلينكن "تنشيط الديمقراطية سيتطلب منا أيضا تشكيل المستقبل التكنولوجي، بحيث يكون شاملا ويحترم الحقوق، وموجها نحو دفع حياة الناس في مسار التقدم".

وأضاف: "بينما تقوم الأنظمة الاستبدادية والقمعية بنشر التكنولوجيات لتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإننا بحاجة إلى ضمان أن تدعم التكنولوجيا وتعزز القيم والأعراف الديمقراطية".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الوزاري للقمة الثالثة للديمقراطية، وهي مبادرة تقودها الولايات المتحدة، عقدت في سيول هذا العام.

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة فكرة عقد قمة للديمقراطية خلال حملته الانتخابية لعام 2020، ودعا الولايات المتحدة والحلفاء ذوي التفكير المماثل إلى أن يظهروا للعالم أن الديمقراطيات تخدم المجتمعات بشكل أفضل من الأنظمة الاستبدادية.

وأعلنت إدارة الرئيس بايدن انطلاق قمة مكافحة إساءة استخدام برامج التجسس التجارية، حيث شهدت انضمام ست دول إضافية إلى الاتحاد الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتشكل المخاوف بشأن استخدام الدول لبرامج التجسس لاستهداف الناشطين والدبلوماسيين والصحفيين مصدر قلق متزايد للبيت الأبيض.

وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر، فرض عقوبات على شخصين وشركة تجسس تجارية مقرها اليونان يرأسها ضابط إسرائيلي سابق قام بتطوير وتشغيل وتوزيع تكنولوجيا ااستخدمت لاستهداف مسؤولي الحكومة الأمريكية والصحفيين والخبراء في السياسة.

وقال مسؤولو إدارة بايدن إن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها وزارة الخزانة عقوبات على أشخاص أو كيانات بسبب إساءة استخدام برامج التجسس.

المصدر: أ ب