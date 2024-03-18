متحف بريطاني يطلق على مارغريت تاتشر لقب "الشريرة الحديثة" ويقارنها بهتلر وأسامة بن لادن

أطلق متحف فيكتوريا وألبرت للفنون في لندن على رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر لقب "الشريرة الحديثة" وقارنها بأدولف هتلر وأسامة بن لادن، وفقا لقناة "جي بي نيوز".

ويصور المعرض الشخصيات التاريخية بطريقة ساخرة، حيث وضع القائمون على المعرض دمية لتاتشر وهتلر وبن لادن مع تعليق: "على مر السنين، تحولت هذه الدمى هذا من شيطاين إلى شخصيات عامة لا تحظى بشعبية".

وواجه المتحف، بقيادة النائب السابق تريسترام هانت، انتقادات واسعة في الشارع البريطاني، حيث دعا ناشطون لإيقاف التمويل الحكومي للمعرض.

Margaret Thatcher included alongside Bin Laden and Hitler as ‘villain’ in V&A exhibit https://t.co/7nnKSrqtwy

The families of Bin Laden and Hitler are said to be outraged at being compared to Thatcher! 🤣🤣🤣🤣🤣 — sam millar (@Thebrinksman) March 18, 2024

وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث: "لا تحوز مقارنة رمز سياسي من عيار مارغريت تاتشر بأي من هؤلاء القتلة الحقيرين، مثل هذه الحماقة يجب الرد عليها بالحرمان من التمويل الحكومي ".

ويذكر أن "تاتشر شغلت منصب رئيسة الحكومة البريطانية في الفترة من العام 1979 إلى 1990، وهي أول امرأة تتولى رئاسة حكومة في بلد أوروبي. وأطلق عليها "المرأة الحديدية"، وهي أجرت عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

وتوفيت تاتشر المعروفة بـ"المرأة الحديدية" عام 2013، عن الدنيا عن عمر 87 عاما.

المصدر: نوفوستي