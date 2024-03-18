ماذا قالت الصحف الغربية في فوز بوتين بولاية جديدة؟
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سلطت الصحف الغربية الضوء على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة مشكّكة بالانتخابات، ومعتبرة أن فوزه "كان متوقعا".
وبين الصحف والمواقع التي تطرقت إلى فوز بوتين:
- صحيفة "نيويورك تايمز": مع فترة ولاية جديدة مدتها ست سنوات، يعزز بوتين تمسكه بالقيادة الروسية
- موقع "أكسيوس": فاز بوتين بما تقول روسيا إنها "انتخابات" رئاسية
- صحيفة "واشنطن بوست" تطرقت إلى فوز بوتين بمقالات عدة بينها: لماذا يفوز بوتين دائما؟ ماذا تعرف عن الانتخابات الزائفة في روسيا؟
- يتمتع بوتين بانتصار انتخابي لم يكن موضع شك على الإطلاق حتى مع احتجاج الروس بهدوء
- "فرانس 24": بوتين يفوز بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة في تصويت نتائجه محددة مسبقا
- صحيفة "إندبندنت": بوتين يهدد "الناتو" بـ"حرب عالمية ثالثة" معلنا النصر في انتخابات زائفة
- موقع "بوليتيكو": بوتين "يفوز" بالانتخابات الروسية المزورة بنسبة 87% من الأصوات
- وكالة "بلومبيرغ": بوتين يحذر من أن روسيا لن تتوقف بعد الفوز المتوقع في الانتخابات
يشار إلى أنه بعد فرز 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21%.
المصدر: RT