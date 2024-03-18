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ماذا قالت الصحف الغربية في فوز بوتين بولاية جديدة؟

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ماذا قالت الصحف الغربية في فوز بوتين بولاية جديدة؟
Gettyimages.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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سلطت الصحف الغربية الضوء على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة مشكّكة بالانتخابات، ومعتبرة أن فوزه "كان متوقعا".

وبين الصحف والمواقع التي تطرقت إلى فوز بوتين:

يشار إلى أنه بعد فرز 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف  3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21%.

المصدر: RT

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النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.3% بعد فرز 99.7% من الأصوات