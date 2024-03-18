ماذا قالت الصحف الغربية في فوز بوتين بولاية جديدة؟

سلطت الصحف الغربية الضوء على فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة مشكّكة بالانتخابات، ومعتبرة أن فوزه "كان متوقعا".

وبين الصحف والمواقع التي تطرقت إلى فوز بوتين:

يشار إلى أنه بعد فرز 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21%.

المصدر: RT