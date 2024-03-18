موسكو بصدد الاستفسار لدى واشنطن عن سبب سماحها بعرقلة تصويت الروس

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أنه سيبعث مذكرة للسلطات الأمريكية يستفسر فيها عن سبب إتاحة الأمن الأمريكي للخونة منع دخول الناخبين الروس إلى سفارتهم للتصويت.

وقال أنطونوف للصحفيين بعد انتهاء التصويت في السفارة في واشنطن مساء أمس الأحد: "نتعامل مع الأمن الأمريكي المسؤول عن حماية سفارتنا باحترام دائم، ورجال الأمن الأمريكي عملوا بفعالية في معظم الحالات على تلبية طلبات الدبلوماسيين الروس".

وأضاف: "لا يمكنني قول نفس شيء عما شهدناه اليوم"، مشيرا إلى أن الأمن الأمريكي سمح بإغلاق مدخل السفارة الروسية ووضع عقبات أمام المواطنين الروس الذين حضروا للتصويت، كما سمح بالتحريض على عدم المشاركة في الاقتراع.

وتابع: "سرنسل اليوم الاثنين مذكرة مناسبة وخلال لقاءات مقبلة في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية ستكون لدي بلا شك عدة دقائق للتعبير عن احتجاجي الشديد على مستوى أمن السفارة".

وأضاف أنه شوهد خلال الانتخابات أشخاص يرتدون ملابس عليها رموز أوكرانية عند السفارة الروسية، وحاولوا إهانة الدبلوماسيين.

وتابع: "قلنا لهم أنهم مواطنون روس ولهم كل الحق في التعبير عن حقهم الدستوري".

المصدر: تاس