الناخبون الروس يتعرضون للمضايقات والاستفزازات أثناء تصويتهم في برلين (فيديو)

شهدت العاصمة الألمانية برلين مشاركة واسعة للمواطنين الروس في الانتخابات الرئاسية الروسية 2024، وفي خضم ذلك لم يتوان المواطنون الألمان عن محاولة التأثير عليهم بالشتم والصراخ.

ويظهر في مقطع فيديو المواطنون الروس هم ينتظرون دورهم في الطابور أمام السفارة الروسية في برلين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وعلى الجانب الآخر من الشارع يقف عدد من المواطنين الألمان والمعادين لروسيا، ويطلقون شتائم وصرخات مناهضة للروس، ليجيب أحد المواطنين الروس ضاحكا: "برلين مدينة روسية!".

وسبق أن أكد السفير الروسي لدى ألمانيا سيرغي نيتشايف أن السفارة الروسية في برلين والقنصلية العامة في بون ستبذلان قصارى جهدهما لحماية مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية من الاستفزازات.

وأشار السفير إلى أن "هناك دعوات تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي لتعطيل التصويت أو تعقيده. ومهمتنا هي توفير الظروف اللازمة للتعبير بحرية عن إرادة المواطنين. والشيء الرئيسي هو الامتثال الصارم للقانون وضمان سلامة الناخبين".

وقد أغلقت مساء أمس الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وبعد معالجة 87.98% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.21%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.26%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.96% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: RT