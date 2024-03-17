المغرب .. مصرع 9 أشخاص وإصابة 8 أخرين في حادثة سير (صورة + فيديو)

أفادت سلطات إقليم أزيلال المغربي الأحد بمصرع 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث سير وقع بالطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار “إمنتلات” بالجماعة الترابية أيت بوولي.

وأوضح المصدر ذاته أنه، حسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج بعد هبوطها، بشكل عرضي، في أحد المنحدرات لعدم التثبيت الجيد لنظام حصر المركبة.

وأضاف أنه فور إشعارها بالحادث، تدخلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

الطريق ما هي طريق 💔

النقل ما هو نقل 💔

الحالة ما هي حالة 💔



عشر وفيات اغلبهن استاذات راجعات لمقر العمل بعد العطلة



لا حول ولا قوة الا بالله



في ظرف 6 اشهر حادثين نجم عنهما 34 قتيل ؟!! شحال مازال خاص يموتوا باش تشوف الدولة الموقرة لهاد الناس ؟#أزيلالpic.twitter.com/tqeDVa25WX — ۛٵ̍حۡــمۘــد ؏ــبــدﷲ ☪️🔻🇲🇦 (@Ahmed_Abdellaah) March 17, 2024

أفادت السلطات المحلية لإقليم أزيلال بأن 9 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون في حادثة سير وقعت، اليوم الأحد، بالطريق الجهوية رقم 302 على مستوى دوار “إمنتلات” بالجماعة الترابية أيت بوولي.

وأوضح المصدر ذاته أنه، حسب المعطيات الأولية، فإن الأمر يتعلق بانقلاب سيارة للنقل المزدوج… pic.twitter.com/p2jWlBrUUz — Hespress هسبريس (@hespress) March 17, 2024

المصدر: هسبرس