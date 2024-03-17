 
مباشر
عاجل
فرز 40.12% من الأصوات.. بوتين يتصدر بنسبة 87.34% وخاريتونوف 4.11% ودافانكوف 3.92% وسلوتسكي 3.06%

الخارجية الروسية تعلق على غارة الطائرة المسيرة على تيراسبول

أخبار العالم

الخارجية الروسية تعلق على غارة الطائرة المسيرة على تيراسبول
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x6ef

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغارة بطائرة مسيرة على مطار تيراسبول هي محاولة لزعزعة ترانسنيستريا وتعطيل المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية

في وقت سابق، صرح المكتب الصحفي بوزارة أمن الدولة في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفييه) المولدوفية غير المعترف بها بأن انفجارا وقع في مكان تواجد وحدة عسكرية في ترانسنيستريا نجم عن هجوم انقضاضي بطائرة مسيرة.

ونفت السلطات المولدوفية تورط أوكرانيا في الانفجار في ترانسنيستريا.

إقرأ المزيد
موسكو تتهم الدول الغربية بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية
موسكو تتهم الدول الغربية بتنفيذ هجمات سيبرانية واسعة قبيل الانتخابات الرئاسية الروسية

وقالت زاخاروفا في تعليق نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: أن من الواضح أن ما جرى هو محاولة لزعزعة الوضع في ترانسنيستريا وبث الذعر بين الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في هذه المنطقة، من خلال تنفيذ غارة بطائرة مسيرة على المطار في تيراسبول، ونتيجة لذلك تم تدمير مروحية نقل تابعة لـ ترانسنيستريا".

وأشارت إلى أن "تصريحات السلطات المولدوفية حول عدم تورط نظام كييف في الهجوم تبدو سخيفة".

المصدر:  ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الانتخابات الرئاسية الروسية لحظة بلحظة..