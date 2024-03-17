مدفيديف يهنئ بوتين بـ"فوزه الرائع" في الانتخابات الرئاسية الروسية

قدم نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي دميتري مدفيديف التهاني للمرشح المستقل فلاديمير بوتين على تقدمه وفوزه في عدد من المقاطعات في الانتخابات الرئاسية الروسية التي انتهت اليوم الأحد.

وكتب مدفيديف على قناته في "تلغرام": "تهانينا لفلاديمير فلاديميروفيتش بوتين على فوزه الرائع في انتخابات الرئاسة في روسيا".

وأظهرت نتائج فرز غير نهائية تقدما كبيرا للرئيس بوتين أمام منافسيه.

وقال بوتين في تصريحات تعليقا على نتائج الانتخابات إنه يحلم باتحاد روسي قوي ومستقل. وأعرب عن أمله في أن تسمح له نتائج الانتخابات بتحقيق ذلك مع الشعب الروسي.

وقال "كنت أحلم بروسيا قوية ومستقلة وذات سيادة. وآمل أن تسمح لنا نتائج التصويت جميعا، جنبا إلى جنب مع الشعب الروسي، بتحقيق هذه الأهداف".

المصدر: RT