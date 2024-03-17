البيت الأبيض يعلق على احتمال حظر TikTok في الولايات المتحدة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الأحد إن البيت الأبيض لا يرغب في حظر استخدام منصة TikTok في البلاد بشكل كامل.

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وأضاف كيربي في حديث لقناة ABC أن مشروع القانون الذي تم إقراره في مجلس النواب الأمريكي لا يفرض حظرا كاملا على استخدام المنصة.

وتعليقا على المبادرة التي أيدها أعضاء الكونغرس الأسبوع الجاري بهذا الصدد قال كيربي: "سنرى كيف ستسير الأمور في مجلس الشيوخ، نحن سعداء لأن مجلس النواب صادق على هذا القرار ونحث مجلس الشيوخ على النظر بسرعة في هذه القضية".

وتابع: "أريد أن أؤكد مرة أخرى أن الأمر لا يتعلق بفرض حظر كامل على TikTok".

وردا على تعليق المذيع الذي قال إنه "قد يتم حظر المنصة بشكل كامل عقب تمرير القرار" أضاف كيربي: " ربما، لكننا لا نريد أن يتم حظره، ما نريده هو أن تتوقف شركة ByteDance الصينية من التحكم بالمنصة، ولأننا، مثلنا مثل جميع الأمريكيين، يجب أن نهتم بأمن بياناتنا ونقلق مما يمكن للصين استغلالها فيه".

وقد أفادت صحيفة "هيل" بأن المشرّعين في مجلس النواب الأمريكي طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق TikTok.

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون "يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب".

وصادق مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء على مشروع قانون يحتمل أن يحظر تطبيق TikTok، ويقترح المشرعون منح شركة ByteDance ستة أشهر لبيع المنصة وإلا فقد يتم حظر TikTok في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس + ABC