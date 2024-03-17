نائب روسي يسخر من مقترح ماكرون وقف القتال مؤقتا في أوكرانيا

رد بطل العالم السابق في الملاكمة، نائب مجلس الدوما نيكولاي فالويف، على مطالبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لروسيا بوقف القتال خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقد سبق أن قال ماكرون إنه سيعرض على روسيا وقف إطلاق النار خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ونقلت "سبورت 24" عن فالويف قوله: "لقد دعا روسيا فقط؟ لماذا لم يتقدم بمقترحات مماثلة لأوكرانيا وإسرائيل؟ ما قيمة كلماته وهو يهدد بإرسال جنوده إلى أوكرانيا لقتل الروس؟ اقتراح سخيف حقا!"

وستقام الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

المصدر: ريا نوفوستي