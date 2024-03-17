لحظة بلحظة.. إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية وبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وصلت رحلة الانتخابات الروسية إلى محطتها الأخيرة بحلول الساعة 20:00 مساء اليوم الأحد، وأغلقت مراكز الاقتراع في عموم الدولة باستثناء مقاطعة كالينينغراد، وبدأت مرحلة فرز الأصوات.

وبحسب لجنة الانتخابات الروسية، بلغ إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو 73.33% بشكل أولي، دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

كما أشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%.

يتبع..