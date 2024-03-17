النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة.. بوتين يحصل على 87.33% بعد فرز99.01% من الأصوات

أغلقت مساء اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعموم روسيا أبوابها وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

بعد معالجة 95% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.32%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.28%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.16% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

أعلنت لجنة انتخابات مدينة موسكو، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 89.1% من الأصوات في العاصمة بناء على النتائج النهائية للتصويت الإلكتروني عن بعد والمنصات الإلكترونية.

وفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، فاز بوتين بنسبة 94.12% من الأصوات بعد معالجة جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية.

في مقاطعة زابوروجيه حصد فلاديمير بوتين 92.95% من الأصوات بعد معالجة 90.26% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

في مقاطعة سيفاستوبول حصد فلاديمير بوتين 90.9% من الأصوات بعد معالجة 1.06% من الأصوات، وفي مقاطعة بيلغورود حصد بوتين 96.45% من الأصوات بعد معالجة 2.68% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

في مقاطعة بريانسك حصد بوتين 89.04% من الأصوات بعد معالجة 2.94% من الأصوات، وفي مقاطعة كورسك حصد الرئيس الحالي للبلاد 93.21% من الأصوات بعد معالجة 4.82% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

في مقاطعة سان بطرسبورغ حصد بوتين 80.46% من الأصوات بعد معالجة 0.10% من الأصوات، وفي مقاطعة نيجني نوفغورد حصد فلاديمير بوتين 89.47% من الأصوات بعد معالجة 3.37% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية.

بوتين يحصل على 94.28% من الأصوات بعد معالجة 0.41% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في موردوفيا، وحصد 83.89% في إقليم إيركوتسك بعد معالجة 100% من الأصوات، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية.

وفاز بوتين بنسبة 86.49% من الأصوات بعد معالجة 100% من الأصوات في جمهورية ألتاي، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

بحسب لجنة الانتخابات الروسية، بلغ إجمالي نسبة المشاركة الشخصية في الانتخابات الرئاسية الروسية في جميع أنحاء البلاد حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو 74.22% بشكل أولي، دون الأخذ في الاعتبار نسبة المشاركة في التصويت الإلكتروني عن بعد.

فاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في ياقوتيا بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

بعد معالجة 30.08% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير النتائج بنسبة 87.68% يليه نيكولاي خاريتونوف، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

فاز بوتين بالانتخابات الرئاسية في مقاطعة خاباروفسك بنسبة 87.79% بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

تصدر بوتين بناء على نتائج معالجة 98.44% من الأصوات في إقليم بورياتيا بنتيجة 87.98% من الأصوات، وفي إقليم كراسنويارسك بعد معالجة 100% من الأصوات، فاز بوتين بنسبة 84.12%، كما تظهر بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية.

أعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن نسبة المشاركة النهائية للناخبين عبر منصات التصويت الإلكتروني عن بعد بلغت 94%.

فلاديمير بوتين يحصد 90.49% من الأصوات بعد معالجة 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في تشوكوتكا، ويتصدر النتائج في كامتشاتكا بناء على نتائج معالجة 99.69% من الأصوات بنتيجة 84.16% من الأصوات، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وحصد بوتين 85.68% من الأصوات بعد معالجة أكثر من 77.6% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في خاكاسيا، وفاز في مقاطعة تومسك بنسبة 82.15% بعد معالجة 100% من الأصوات.

أفاد مقر مراقبة الانتخابات، أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين حصد 87.71% من الأصوات بعد معالجة 76% من بطاقات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية في العاصمة موسكو.

المرشح المستقل فلاديمير بوتين يتربع في المركز الأول بحسب نتائج لجنة التصويت الإلكتروني باستثناء مقاطعة كالينينغراد بنسبة 87.4% من الأصوات، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية.

مرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف في المركز الثاني بحسب نتائج لجنة الانتخابات الفيدرالية باستثناء كالينينغراد بنسبة 6.28% من الأصوات، وجاء مرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف في المركزين الثالث والرابع وفقا لنتائج التصويت الإلكتروني الفيدرالية باستثناء مقاطعة كالينينغراد بنسبة 3.76% و2.56% من الأصوات على التوالي، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية.

بعد معالجة 91.98% من الأصوات في منطقة الحكم الذاتي اليهودي، فلاديمير بوتين يتصدر النتائج بنسبة 92.26% من الأصوات، حسبما قالت لجنة الانتخابات المركزية.

وفاز بوتين بنسبة 99.28% من الأصوات في جمهورية الشيشان الروسية بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وفاز بوتين بنسبة 84.89% من الأصوات بناء على نتائج معالجة 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية في كوليما.

فلاديمير بوتين يحصل على 85.08% من الأصوات بعد معالجة 15.03% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في إقليم موسكو، حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

وأشارت اللجنة إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية خارج البلاد تجاوزت 70%.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اكتمال التصويت في الانتخابات الرئاسية في القوات المسلحة الروسية، بنسبة مشاركة بلغت 99.8%.

وقالت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، إنه بحسب البيانات الأولى تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المدينة 66%.

يتبع..