النمسا تشدد على ضرورة الحوار بين روسيا والغرب

شدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ على ضرورة وأهمية الحوار بين روسيا والغرب.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك قنوات للحوار بين روسيا الاتحادية والغرب، وأيضا بين موسكو وفيينا، قال وزير خارجية النمسا، "نعم توجد. إن ذلك ضروري، أنا مقتنع به. العالم ليس أبيض وأسود، ولا يمكن فقط النظر إليه وكأنه ذو بعد واحد".

وأوضح شالنبرغ أن قضية تغير المناخ تتطلب عملا مشتركا مع روسيا والصين، مشيرا إلى أنه التقى العام الماضي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث حل الأزمة التي نشأت داخل المنظمة، ووصف تلك المحادثة بأنها كانت مهمة.

وأضاف أن الحوار لا يمكن أن يتم إلا عندما "يكون هناك جدوى ومسألة معينة"، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحالي لا أرى مجالا لعقد اجتماع ثنائي كلاسيكي".

ووفقا له، فإن روسيا لا تريد التفاوض على تسوية في أوكرانيا.

هذا وقد أكدت موسكو باستمرار أنها منفتحة على الحوار والتعاون والنظر في أي مبادرات من شأنها أن تساهم في تسوية الصراعات دبلوماسيا.

كذلك أعلنت موسكو باستمرار استعدادها للتفاوض بهدف التوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية شرط أن يتم أخذ الحقائق الجديدة على الأرض في الاعتبار.

المصدر: تاس