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الأمن الروسي يحبط محاولة لاغتيال أحد المقربين من بوتين في زابوروجيه

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الأمن الروسي يحبط محاولة لاغتيال أحد المقربين من بوتين في زابوروجيه
Sputnik
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كشف المسؤول بإدارة مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا فلاديمير روغوف أن الأمن الروسي أحبط محاولة لاغتيال أحد المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في مدينة بيرديانسك بالمقاطعة.

وقال روغوف في لحديث لوكالة "سبوتنيك": "أُحبطت محاولة لاغتيال أحد المقربين من المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين في بيرديانسك. كان إرهابيون أوكرانيون يخططون لهجوم إرهابي ولكنه لم يحدث، وأُحبطت خططهم الإجرامية نتيجة التحركات الاحترافية لأجهزة الأمن الروسية".

وأضاف أنه تجري ملاحقة جميع المشاركين في المخطط الإرهابي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت أن كييف كثفت عملياتها الإرهابية ضد البنية التحتية المدنية للانتخابات الرئاسية في روسيا، كي يتسنى لها طلب المزيد من الدعم المالي من الغرب.

المصدر: سبوتنيك

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