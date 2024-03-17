إعلان حالة الطوارئ جنوب أيسلندا بعد ثوران بركاني جديد (فيديو)
AP
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أعلنت السلطات الأيسلندية اليوم الأحد حالة الطوارئ في جنوب البلاد بعد ثوران بركاني جديد في شبه جزيرة ريكيانيس، هو الرابع منذ ديسمبر الماضي.
وقامت السلطات بإجلاء سكان مدينة غريندافيك في شبه الجزيرة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 700 شخص كانوا في منتجع "بلو لاغون" الحراري عندما بدأ ثوران البركان، إضافة إلى عدد قليل من الناس في مدينة غريندافيك نفسها.
وأضاف أن "عملية الإجلاء من الموقعين كانت ناجحة واستغرقت حوالي نصف ساعة".
المصدر: نوفوستي + Zvezdanews