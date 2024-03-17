موسكو تعلق على اقتراح ماكرون هدنة في أوكرانيا خلال الألعاب الأولمبية

اقترحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة ورعاية الإرهاب، قبل الحديث عن وقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية.

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وقالت: "أقترح على ماكرون التوقف عن توريد الأسلحة إلى كييف التي تستخدم لقتل المدنيين، والتوقف عن رعاية الإرهاب".

كما نصحت ماكرون بطرح اقتراح مماثل على أطراف الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "الكثير يعتمد على الأرجح على كلمة فرنسا هناك".

وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إنه سيقترح على روسيا وقف إطلاق النار في أوكرانيا طوال فترة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

المصدر: نوفوستي