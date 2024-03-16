لجنة الانتخابات بموسكو: أنظمة المعلومات لم تتعطل خلال الانتخابات رغم الهجمات المتكررة

أكدت رئيسة لجنة الانتخابات بمدينة موسكو أولغا كيريلوفا أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالمدينة لم تتعطل على الرغم من الهجمات السيبرانية المتواصلة على أنظمة المعلومات.

وقالت كيريلوفا إن "جميع المعدات والأجهزة في مقارّنا تعمل جيدا، وعلى الرغم من الهجمات المتواصلة على أنظمة المعلومات لم يتم تسجيل أي أعطال".

كما أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات بمدينة موسكو أن أكثر من 4.2 ملايين ناخب أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع بالعاصمة حتى الساعة 20:00 من اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وقالت كيريلوفا: "حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، تم إصدار إجمالي 4286496 بطاقة اقتراع، منها 3188462 عبر التصويت الإلكتروني، و1098034 بطاقة اقتراع ورقية. الأرقام لا يمكن إلا أن تسعدنا فهذه معدلات إقبال عالية".

الجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا (وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد).

وأغلقت مراكز الاقتراع في روسيا أبوابها بعد انتهاء عملية التصويت في يومها الثاني بمشاركة أكثر من نصف الناخبين الروس، كما تواصل اللجان الانتخابية التصدي لمحاولات عرقلة الانتخابات.

وأشارت البيانات الإلكترونية المقدمة من لجنة الانتخابات المركزية الروسية اليوم السبت أنه بحلول الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بحسب لجنة الانتخابات المركزية 58.74%.

وفي اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية الروسية، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها تباعا حسب فوارق التوقيت التي تصل إلى 9 ساعات بين شرق البلاد وغربها، بنسبة تصويت وصلت 36.09%.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

المصدر: RT