بيسكوف: بوتين يتلقى تقارير الجيش الروسي بشأن محاولة كييف تكراراً مهاجمة الأراضي الروسية

أكد المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين يتلقى تقارير من وزارة الدفاع بتواصل حول محاولة نظام كييف مهاجمة مقاطعتي بيلغورود وكورسك مؤخرا.

وقال بيسكوف إن "بوتين يتلقى التقارير باستمرار من الجيش حول تكرارها محاولة مهاجمة أراضينا في مقاطعتي بيلغورود وكورسك في الأيام الأخيرة. وقد تم صد جميع الهجمات. ومن بين 2500 مخرب، أصيب 1700، وبلغت خسائر العدو التي لا يمكن تعويضها 550 شخصا".

وأضاف أن "العدو قام الليلة الماضية بعدة محاولات غزو أخرى لمقاطعتي بيلغورود وكورسك، وتم إحباطها جميعا. ولم تنجح أي من المحاولات في الوصول إلى الحدود الروسية. وبلغت خسائر العدو التي لا يمكن تعويضها من 60 - 70 بالمائة".

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت مهاجمة أراضي روسيا بمشاركة أكثر من 2.5 ألف فرد و35 دبابة، ولم يحقق العدو نجاحا في أي مكان ولاذ بالفرار بعد أن ألحقت به خسائر فادحة.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، إن نظام النازيين الجدد في كييف خطط ويحاول تنفيذ عدد من الأعمال المسلحة قبيل الانتخابات الروسية.

المصدر: RT