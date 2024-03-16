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الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي

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الرئيس الروسي يجري محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي
Sputnik
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صرح السكرتير الصحافي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم السبت بأن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وقال بيسكوف: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو".

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن آخر مرة تحدث فيها بوتين ولوكاشينكو عبر الهاتف كانت في 2 مارس الجاري، بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية الناجحة في بيلاروس. وشملت موضوعات النقاش القضايا الراهنة على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين والتعاون والشراكة الاستراتيجية.

وأوضحت مينسك أن زعيمي البلدين ناقشا في محادثة استمرت نحو ساعة القضايا المتعلقة بعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والموضوعات الدولية والوضع في المنطقة.

المصدر: RT

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