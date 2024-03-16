قديروف: خسائر الوحدات الأوكرانية قرب "أورلوفكا" لا تعوض

أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن تعرض القوات الأوكرانية قرب أورلوفكا لضربات المدفعية الروسية أجبرها على الفرار مخلفة قتلى وجرحى وخسائر لا تعوض.

وعرض رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف على تلغرام لقطات لهروب القوات الأوكرانية نتيجة لتعرضها لقصف مدفعي روسي قرب أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلق قائلا: العدو لاذ بالفرار تاركا وراءه قتلى وجرحى.

وتظهر اللقطات أفراد كتيبة "أحمد غرب" مع وحدات أخرى من القوات المسلحة الروسية تابعة لوزارة الدفاع الروسية، تحت قيادة إسماعيل أجويف. وقد جرت الأحداث بالقرب من أورلوفكا.

فبعد نقل الإحداثيات إلى المدفعية، تم توجيه النيران للهدف، ومراقبة ما يحدث بمساعدة طائرة مسيرة. بعد الضربة الأولى سارعت آليات العدو لإخلاء الموقع تاركة العديد من العسكريين القتلى والجرحى. بمعنى آخر، هم تخلوا عن رفاقهم.

وبحسب قديروف، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بشرية ومادية لا يمكن تعويضها.

المصدر، تاس