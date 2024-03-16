مقتل 7 عسكريين بهجوم إرهابي في باكستان

أعلن المكتب الصحفي للجيش الباكستاني مقتل 7 عسكريين على الأقل في هجوم شنه إرهابيون على نقطة أمنية شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا المجاور لأفغانستان.

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ووفقا لمعلومات دائرة العلاقات العامة بين الإدارات شنت مجموعة مكونة من 6 إرهابيين هجوما على نقطة أمنية في وقت مبكر من صباح اليوم السبت. وأثناء الهجوم أرسل الإرهابيون سيارة مفخخة نحو النقطة الأمنية ثم قاموا بتفجير "سترات انتحارية"، مما أسفر عن انهيار جزء من المبنى.

وجاء في بيان صدر عن الدائرة: "خلال العملية الأمنية هاجمت القوات الباكستانية بقيادة المقدم كاشف الإرهابيين وقضوا على جميعهم".

وأشار البيان إلى أن تبادلا لإطلاق النار أدى إلى مقتل 7 عسكريين باكستانيين بمن فيهم المقدم سعيد كاشف (39 عاما) والقائد محمد أحمد (23 عاما).

المصدر: نوفوستي