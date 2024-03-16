رئيسة مولدوفا تحظى بجائزة مالية جديدة تكريما لها على "الديمقراطية"

أعلن أدريان بالوتزيل رئيس ديوان الرئاسة المولدوفية أن رئيسة الجمهورية مايا ساندو ستحصل مجددا على جائزة مالية من ألمانيا تكريما لها على "الديمقراطية التي ترسيها في مولدوفا".

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وأضاف بالوتزيل: "ستتبرع الرئيسة مايا ساندو بمبلغ 25 ألف يورو لمنظمة خيرية في مولدوفا بالإضافة إلى جائزة لايبزيغ روبرت للديمقراطية التي منحتها لها مدينة لايبزيغ... الجائزة اعترافا تأتي بالجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية في مولدوفا".

وأضاف أنه يتم منح هذه الجائزة تحت رعاية الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مرة كل عامين لشخصيات بارزة في مجال الثقافة والفن والعلوم والدين والسياسة والصحافة.

ولكن الموقع الإلكتروني لقاعة مدينة لايبزيغ يشير في الوقت نفسه إلى أن الجائزة تم تأسيسها عام 2024، وستصبح ساندو الفائز الأول بها.

ونالت ساندو في 13 يناير في رومانيا جائزة تيميشوارا للقيم الأوروبية شملت مكافأة نقدية قدرها 30 ألف يورو.

وعلى الرغم من انتقادات المعارضة المولدوفية وبعض الدوائر السياسية في رومانيا، سمح المركز الوطني لمكافحة الفساد في مولدوفا للرئيسة ساندو بتلقي هذه الأموال، موضحا أن الحظر بالنسبة للمسؤولين يشمل فقط الهدايا ولا يسري على المكافآت وأنه تم التبرع بالمبلغ بالكامل لجمعية خيرية.

المصدر: نوفوستي