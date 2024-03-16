الشرطة الأمريكية تصادر تمساحا مريضا يعيش بحمام للسباحة في منزل بنيويورك

أعلنت سلطات ولاية نيويورك مصادرة تمساح مريض في منزل شمال الولاية احتفظ به صاحبه بشكل مخالف للقانون.

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وصادرت شرطة الحفاظ على البيئة التمساح البالغ وزنه 340 كيلوغراما وطوله 3.4 مترا الأربعاء الماضي من منزل في مدينة هامبورغ.

وقالت إدارة الحفاظ على البيئة بالولاية إن صاحب المنزل قام تركيب حمام سباحة للتمساح البالغ من العمر 30 عاما، وسمح للناس بالدخول إلى الماء لمداعبته.

وأوضحت أن التمساح يعاني من "عمى في كلتا العينين" ومضاعفات في العمود الفقري ومشكلات صحية أخرى، مؤكدة أنه يجري حاليا البحث عن مكان يمكن أن يتلقى فيه رعاية دائمة.

وأشارت إلى أن صلاحية ترخيص احتفاظ المالك بالتمساح انتهت عام 2021.

المصدر: أ ب