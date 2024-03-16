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الأمن الروسي يعتقل عميلا خطط لعمل إرهابي

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الأمن الروسي يعتقل عميلا خطط لعمل إرهابي
Sputnik
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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال عميل خطط لتنفيذ عمل إرهابي بتوجيه من استخبارات كييف، استهدف السكك الحديدية في مقاطعة سفيردلوفسك في سيبيريا الغربية وسط روسيا.

وجاء في بيان الأمن الفيدرالي: "المعتقل من مواليد 1962، وخطط لعمل إرهابي استهدف تقاطع السكك الحديدية العابرة لسيبيريا في مقاطعة سفيردلوفسك بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية".

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وخضع المتهم للتدريب في مدينة لفوف غربي أوكرانيا قبل إرساله إلى روسيا لتنفيذ أعمال إرهابية تستهدف السكك الحديدية ومحطات القطارات بعبوات ناسفة تعلّم على تجميعها في أقبية استخبارات زيلينسكي.

وضبطت في حوزته أجهزة اتصال خاصة وأموال حصل عليها من الاستخبارات الأوكرانية وأعوانها في الغرب.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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