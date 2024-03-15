أكد دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مستعد لإغراق بلاده في الدماء من أجل الحفاظ على سلطته، والغرب مستعد لغض الطرف عن ذلك.

وقال بوليانسكي: "لم يتوصل زيلينسكي بعد إلى كيفية حل مشكلة البقاء في السلطة، لكنه أظهر بالفعل أنه من أجل هذا مستعد لإغراق البلاد بأكملها في الدماء والتضحية بآخر أوكراني. ومن أجل إبعاد التركيز عن هذا الموضوع غير المريح للغاية، فهو يحتاج إلى استفزازات عالية".

وأشار نائب مندوب روسيا لدى الأمم أيضا إلى أن الدول الغربية لن تلتفت إلى عدم شرعية النظام فحسب، بل أيضا "لكل جرائمه وقراراته الديكتاتورية".

وفي سياق متصل، كشف فلاديمير روغوف رئيس حركة "نحن مع روسيا" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلق حملة تطهير في صفوف قواته خوفا من الانقلاب العسكري على نظامه.

وسبق أن كشف خبراء روس عن حالة من التذمر في الجيش الأوكراني من سياسات نظام فلاديمير زيلينسكي، وخطط قادة في قوات كييف للاستيلاء على البرلمان والانقلاب على السلطة في أوكرانيا.

وحصلت وكالة "نوفوستي" على مراسلات كشفها خبراء روس بين عسكريين أوكرانيين يبحثون سبل الاستيلاء بشكل عاجل على البرلمان الأوكراني وجره إلى جانب الجيش.

المصدر: RT