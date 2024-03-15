مجموعة "نافال" الفرنسية تزود البحرية الهولندية بـ 4 غواصات جديدة 

أعلنت الحكومة الهولندية أن مجموعة نافال الفرنسية العريقة في صناعة الدفاع، اختيرت لبناء أربع غواصات جديدة تعمل بالديزل والكهرباء لصالح البحرية الهولندية.

وقالت وزارة الدفاع الهولندية في رسالة إلى المشرعين، إن الميزانية الاستثمارية حتى عام 2039، تبلغ 5.6 مليار يورو (6.1 مليار دولار).

وتابعت الوزارة أنه بموجب الاتفاق المؤقت الذي تم الإعلان عنه، يوم الجمعة، تقوم نافال بتسليم أول غواصتين جديدتين خلال 10 سنوات من توقيع عقد التسليم.

ولم تعلن الحكومة حتى اللحظة عن تكلفة الغواصات الجديدة.

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المصدر: AP