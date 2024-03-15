الدفاع الجوي الروسي يعترض 5 صواريخ في منطقة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت فوق مقاطعة بيلغورود خمس قذائف أخرى أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في بيان للوزارة: "في 15 مارس، حوالي الساعة 17:00، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام الراجمات الصاروخية Vampire التشيكية الصنع.

وذكرت الوزارة أن الدفاع الجوي الروسي أسقط خمسة صواريخ فوق منطقة بيلغورود.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ.

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وعادة تنجح منظومات الدفاع الجوي الروسية في اعتراض الهجمات الجوية المعادية وإحباطها.

المصدر: تاس