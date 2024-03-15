مكافأة طفل أنقذ حياة أخته الرضيعة أثناء قصف قوات كييف لقرية في مقاطعة بيلغورود الروسية

وجه رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بمكافأة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات من منطقة بيلغورود أنقذ حياة أخته الصغيرة أثناء القصف الأوكراني.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان اليوم الجمعة: "بفضل العمل البطولي الذي قام به التلميذ، تم تجنب عواقب مأساوية".

وفي اليوم السابق، قصفت القوات الأوكرانية قرية بيلوفسكي في مقاطعة بيلغورود.

وأثناء القصف حمى الطفل بجسده، أخته الرضيعة التي لم يتجاوز عمرها 9 أشهر، وقد أصيب كلاهما بجروح خفيفة.

وأعلنت لجنة التحقيق أن المحققين يعملون على تحديد كافة ملابسات الحادث وسيقدمون تقييما قانونيا لتصرفات جميع المتورطين.

وأسفر استهداف قوات كييف أمس الخميس، لمنشآت مدنية بالمسيرات في مناطق بمقاطعة بيلغورود الحدودية، عن مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين.

المصدر: نوفوستي