ارتفاع حصيلة المهاجرين الغرقى قبالة سواحل تركيا إلى 21

أعلنت السلطات التركية اليوم الجمعة ارتفاع حصيلة المهاجرين الغرقى بعد انقلاب قارب مطاطي كانوا على متنه في بحر إيجة شمالي غربي البلاد إلى 21 شخصا بينهم 5 أطفال.

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وقالت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان: "عثر على جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال".

وأشارت السلطات إلى أن "القارب الذي يقل مهاجرين غير نظاميين انقلب قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا" في المياه التركية على بعد 50 كيلومترا تقريبا من جزيرة ليمنوس اليونانية.

ولا تزال جنسيات الضحايا غير معروفة.

وفي حصيلة سابقة أعلنت السلطات مقتل 16 شخصا.

وقال مسؤولون إن خفر السواحل الأتراك أنقذوا شخصين، بينما تمكن مهاجران آخران من الخروج من المياه بمفردهما.

وشاركت طائرة ومروحيتان ومسيّرة و18 قاربا و502 فردا في عمليات البحث والانقاذ.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 3000 مهاجر فقدوا في البحر الأبيض المتوسط عام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ عام 2017.

المصدر: أ ف ب