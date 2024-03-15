بوريل: على أوروبا تطوير قدراتها العسكرية الذاتية

صرح المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن أوروبا تدرك أكثر فأكثر ضرورة تطوير قدراتها العسكرية الذاتية على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وأشار بوريل في حديث لقناة PBS، يوم الخميس، إلى أنه "لا يوجد بديل للناتو" في مسألة ضمان أمن أوروبا.

وتابع: "ولكن في الوقت ذاته يزداد بين الأوروبيين الإدراك أنه ينبغي علينا تطوير قدراتنا الذاتية تحسبا لأي شيء، وتحسبا للوضع حيث سيتعين علينا في المستقبل أن نأخذ على عاتقنا مزيدا من المسؤولية".

إقرأ المزيد

واعتبر أن "ذلك لن يكون سيئا، بل بالعكس. وأعتقد أن هذه الحرب أصبحت إشارة لضرورة انتعاش التفكير الاستراتيجي الأوروبي. وهذا إدراك عام بين الأوروبيين أننا نعيش في عالم معقد، وأننا نحافظ على السلام بيننا، لكن السلام ليس قاعدة، ويجب أن نكون على استعداد لمواجهة التحدي".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات بعض السياسيين الأوروبيين الذين شككوا في موثوقية الولايات المتحدة بمثابة الدولة التي تضمن الأمن الأوروبي.

المصدر: تاس