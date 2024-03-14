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أنطونوف: تغيير واشنطن لنهجها تجاه أوكرانيا قد يكون الخطوة الأولى لتحسين العلاقات مع روسيا

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أنطونوف: تغيير واشنطن لنهجها تجاه أوكرانيا قد يكون الخطوة الأولى لتحسين العلاقات مع روسيا
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
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صرح السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن تغيير الولايات المتحدة لنهجها تجاه أوكرانيا قد يكون الخطوة الأولى نحو تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال أنطونوف في حديث للقناة التلفزيونية الروسية الأولى، يوم الخميس: "ما إن تغيروا نهجكم، وقبل كل شيء، بمثابة إشارة أولى، تجاه الوضع في أوكرانيا، حتى يصبح بإمكاننا التفكير في كيفية الخروج من المستنقع الذي جرتنا إليه الإدارة (الأمريكية) الحالية".

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وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة "لا تريد الاعتراف بوجود مصالح وطنية" لروسيا.

وأضاف: "وأنا أقول دائما للأمريكيين: طالما لم تغيروا سياستكم الخارجية وطالما لم تكفوا عن تقويض أسس الدولة الروسية، لن يكون هناك أي حديث جدي، حديث ند للند" بين موسكو وواشنطن.

المصدر: تاس

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