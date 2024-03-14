مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجروح أصيب بها في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني بالنقب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الخميس، مقتل جندي متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني ظهر اليوم خارج مقهى في بيت كاما شمال النقب جنوبي إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام العبرية تحت مسمى "سمح بالنشر": "وفاة الرقيب أول آر إن جي أوري مويال، الذي أصيب بجراح خطيرة في عملية الطعن في بيت كاما".

وفي وقت سابق اليوم، قالت مراسلتنا إن عملية طعن جندي إسرائيلي جرت خارج مقهى عند مفرق بيت كاما، وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، أسفرت حادثة الطعن عن 3 إصابات إحداها خطيرة.

ومن جهتها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ عملية الطعن داخل المقهى في بيت كاما بالنقب. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في بيت كاما من مدينة رهط العربية بالنقب، وتعود أصوله إلى قطاع غزة.

المصدر: RT