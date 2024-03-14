2.3 مليون شخص في روسيا يدلون بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية

قالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، إن قرابة مليونين و300 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا الاتحادية.

وقالت بامفيلوفا على قناة روسيا 24 التلفزيونية: حتى هذه اللحظة، تسنى لأكثر من 2.3 مليونين شخص الإدلاء بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية الجارية في روسيا الاتحادية.. هذا لم يكن متاحا لدينا من قبل .. هذه الانتخابات تختلف اختلافا كبيرا عن جميع الانتخابات الأخرى التي سبقتها، لأن ظروف إجرائها مختلفة تماما.

وبدأ التصويت المبكر في 25 فبراير. ومنذ ذلك الحين زار ممثلوا اللجان الانتخابية أكثر المناطق صعوبة وغرابة مثل محطات الطقس والمحطات القطبية، ومحميات رعي الرنّة، والبلدات البعيدة. وقد وصلوا إلى هناك بالطائرات المروحية، وعربات الثلوج، والزلاجات التي تجرها الكلاب.

خلال تلك الفترة تمكن الناخبون المتواجدون على متن السفن من بحارة وصيادين، ومن قاطعي أشجار الغابات، وعمال المناجم، وعمال المنارات البحرية، والمحميات الطبيعية من التصويت.

وينتهي التصويت المبكر يوم الخميس 14 مارس الجاري. ويجري التصويت المبكر في 42 كيانا من كيانات روسيا الاتحادية فقط.

ويمكن للمناطق التي أُجري فيها التصويت المبكر أن تحدد بنفسها المواعيد الدقيقة لإجرائه محليا.

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ففي مقاطعة زابوروجيه، بدأ التصويت في 25 فبراير، وفي جمهورية دونيتسك في 10 مارس، وفي جمهورية لوغانسك في 11 مارس. وفي مقاطعة خيرسون، بدأ التصويت المبكر في سبع بلديات في 27 فبراير وانتهى في 29 فبراير، وفي سبع بلديات أخرى بدأ في 1 مارس وحتى 3 مارس.

وأوضحت لجنة الانتخابات المحلية أن هذا الجدول الزمني تم أختياره ليتوافق مع الاحتياجات الأمنية.

هذا وحدد مجلس الاتحاد 17 مارس 2024 موعدا لبداية الانتخابات الرئاسية، التي سيستمر التصويت فيها لمدة ثلاثة أيام هي: 15 و16 و17 مارس.

ويتنافس أربعة مرشحين مسجلين لدى لجنة الانتخابات المركزية في الاتحاد الروسي على منصب رئيس الدولة وهم: ليونيد سلوتسكي، ونيكولاي خاريتونوف، وفلاديسلاف دافانكوف، وفلاديمير بوتين.

المصدر: ريا نوفوستي