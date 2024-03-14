الدفاع التركية: مقتل شخص جراء تحطم طائرة عسكرية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع شخص واحد جراء تحطم طائرة عسكرية في محافظة قونية التركية.

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وقالت الوزارة في بيان: "تحطمت طائرة من طراز NF-5 تابعة لقواتنا الجوية في قونية في الساعة 12:51 من اليوم الخميس أثناء قيامها برحلة تدريبية، وذلك لأسباب غير معروفة حتى الآن".

وأضاف البيان أن طيار الطائرة المحطمة نجا وتم نقله إلى المستشفى.

وتابع: "لقي أحد موظفينا الذي قام بأعمال إصلاح المدرج في منطقة تحطم الطائرة مصرعه. قد بدأ تحقيق ضروري".

المصدر: نوفوستي