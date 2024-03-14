لماذا ترفض بريطانيا إنزال المساعدات لغزة جوا؟

نقل موقع "بلومبيرغ" الأمريكي عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس منع إنزال مساعدات بلاده جوا إلى غزة بسبب المخاطر على المدنيين.

وقالت المصادر إن مسؤولين بريطانيين وضعوا خطة لسلاح الجو الملكي لإسقاط حزم المساعدات بالمظلات إلى غزة، إلى جانب جهود مماثلة من قبل الولايات المتحدة ومصر وفرنسا والأردن.

ووفقا للمصادر، رفض شابس التوقيع على استخدام طائرات سلاح الجو الملكي لتنفيذ المهام، وبرر موقفه بمخاوف من أن تكون عمليات الإنزال الجوي خطيرة، مستشهدا بتقارير تفيد بأن عمليات إسقاط جوي نفذت الأيام الماضية تسببت في مقتل عدد من الفلسطينيين "عن طريق الخطأ".

والأسبوع الماضي، ذكرت تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالقرب من مدينة غزة عندما أصابتهم مساعدات ألقتها طائرات أمريكية بشكل مباشر، بينما أصيب عدد أكبر.

بدورها، نفت القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مسؤوليتها عن إنزال المساعدات الخاطئ في قطاع غزة.

المصدر: "بلومبيرغ" + RT