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متظاهرون يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن

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متظاهرون يغلقون طريقا سريعا في تل أبيب مطالبين بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن
Ynet
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أغلق متظاهرون إسرائيليون يطالبون بالإفراج الفوري عن 130 رهينة في غزة من بينهم 19 امرأة، طريق أيالون السريع في تل أبيب، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور.

وفي مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن سماع حشد من المتظاهرين وهم يهتفون: "اتفاق الآن"، وهي الدعوة إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن مع حركة حماس.

وحملوا صور 19 امرأة ما زلن محتجزات، بعد إطلاق سراح 105 مدنيين، معظمهم نساء وأطفال خلال هدنة استمرت أسبوعا في أواخر نوفمبر.

وقال منظمو الاحتجاج: "في واقع يبدو فيه أن هناك المزيد من القضايا والمسائل على جدول الأعمال، تطالب النساء من جميع أنحاء البلاد بالتذكير بأنه لا يوجد شيء أكثر أهمية وإلحاحا من المختطفين. وعندما يتم اتخاذ القرار، صناع يؤجلون إبرام الصفقة.. لسنا مستعدين للتراخي، لن نيأس، لن نستسلم.. الوقوف مع أهالي المختطفين والمختطفين، هذا واجبنا، هذا بلدنا، هذه مسؤوليتنا".

وقد تم استخدام تكتيك إغلاق الطرق مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة حيث تعهدت أسر الرهائن بتكثيف التحركات لتعطيل النظام العام من أجل تأمين عودة عائلاتهم.

المصدر: Ynet + times of israel

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