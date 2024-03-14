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الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

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الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه
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أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الرئيس كيم جونغ أون قاد بنفسه دبابة قتالية جديدة خلال مناورات أجرتها بيونغ يانغ بالتوازي مع المناورات التي تجريها سنويا واشنطن وسيول.

وجرت هذه التدريبات بالذخيرة الحيّة وأشرف عليها كيم من موقع قيادة ميداني يحيط به كبار الجنرالات، وفقا للمصدر نفسه.

الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

وقالت الوكالة إنّه بعد أن استعرض كيم أطقم الدبّابات "ركب دبابة قتالية رئيسية من النوع الجديد، وقاد الدبابة بنفسه".

الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

وجرت هذه التدريبات عشية اختتام سيول وواشنطن مناوراتهما السنوية المشتركة "درع الحرية".

الزعيم الكوري الشمالي يكشف النقاب عن دبابة جديدة ويقودها بنفسه

وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بين سيول وواشنطن تدريبات على غزو محتمل لأراضيها.

وسبق لبيونغ يانغ أن ردّت على مناورات أمريكية كورية جنوبية بإجراء تجارب أسلحة جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد أعرب كيم "عن ارتياحه الكبير لواقع أنّ دبابة القتال الرئيسية الجديدة أثبتت بنجاح قوّتها الضاربة الممتازة للغاية".

 

المصدر: AFP

 

 

 

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