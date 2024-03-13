جنرال بولندي سابق: وارسو ستحصل على صواريخ أمريكية تصل أراضي روسيا

قال القائد السابق للقوات المسلحة البولندية، الجنرال ميروسلاف روزانسكي، إن الولايات المتحدة ستزود بولندا بصواريخ قادرة على ضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وفي وقت سابق، خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك والرئيس أندريه دودا إلى واشنطن، أعلنت الحكومة الأمريكية عن نيتها تقديم قرض بقيمة ملياري دولار لبولندا لشراء 96 طائرة مروحية من طراز أباتشي.

وقال روزانسكي في مقابلة مع موقع "Gazeta.pl": كجزء من هذه الصفقة، ستتمكن بولندا ليس فقط من شراء طائرات مروحية مقاتلة، وإنما أيضا مجموعة من الصواريخ، التي ستحملها طائراتنا من طراز F-16، وفي المستقبل - F-35".

وأوضح أن الحديث يدور عن صواريخ "JASSM".

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وقالروزانسكي: "أرى أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق في منظومات صواريخ JASSM البعيدة المدى هو أن طائراتنا المتمركزة في "لاسكا"، عندما تكون مجهزة بهذه الصواريخ، لن تحتاج للتحليق إلى أبعد من منطقة "فيستولا"، ومن هناك ستكون قادرة على ضرب أهداف في منطقة كالينينغراد الروسية أو البيلاروسية.

وأضاف: "هذا يساعد على ضمان سلامة طيارينا ويتوافق مع توصياتي. فعندما يسألني أحدهم عن كيفية تطوير الجيش، أقول إن الجيش يجب أن يكون قادرا على اكتشاف وضرب التهديدات حتى عندما تكون خارج حدود البلاد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية بأن الأفعال والتصريحات الخطيرة التي تصدر عن الغرب تهدد باندلاع حرب تستخدم فيها الأسلحة النووية، وهذا بدوره يهدد بتدمير الحضارة.

وذكر أن الغرب يزعم أن هناك نوايا روسية لمهاجمة أوروبا، بينما هم أنفسهم يختارون أهدافا على الأراضي الروسية لضربها.

وقال بوتين إن روسيا تمتلك أسلحة يمكنها ضرب أهداف في الدول الغربية، واصفا التصريحات التي تتحدث عن نوايا روسية لمهاجمة أوروبا بالهراء، وحذر من أن عواقب التدخلات الغربية المحتملة في أوكرانيا ستكون مأساوية.

المصدر: نوفوستي