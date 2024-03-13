الدفاع البولندية: صواريخ "سكاي سيبر" البريطانية ستبقى في بلادنا حتى نهاية العام

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش أن أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية البريطانية من طراز "سكاي سيبر" المخصصة لأوكرانيا ستبقى في بولندا حتى نهاية العام الجاري.

وقال كوسينياك كاميش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني غرانت شابس في بولندا، يوم الأربعاء، إن "نظام الدفاع الجوي من القضايا الأساسية. وحماية المطار في ياسينكا وحماية الطريق الذي تصل عبره المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا تعتبر إحدى الأولويات".

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وتابع كوسينياك كاميش قائلا إن "السيد الوزير (البريطاني) أعلن أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي "سكاي سيبر" ستبقى في بولندا لفترة أطول. وكان من المقرر أن تبقى هنا حتى نهاية مارس، لكن هناك قرارا بالإبقاء عليها حتى نهاية العام".

يذكر أن بريطانيا نشرت أنظمة "سكاي سيبر" للدفاع الجوي في بولندا في عام 2022. وهي تتولى مهام حماية القاعدة العسكرية في مدينة جيشوف البولندية التي تمر عبرها توريدات الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدات الغربية إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي