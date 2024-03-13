استياء في باريس بسبب "الاتفاق العسكري غير القانوني" مع كييف

عبر زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو، عن رفضه لاتفاق الضمانات الأمنية الموقع بين فرنسا وأوكرانيا، مشددا على أن عدم التصويت ضده يعد خيانة فرنسا والشعب الفرنسي.

وكتب فيليبو في حسابه على منصة "إكس": "اتفاق عسكري غير قانوني بين فرنسا وأوكرانيا…في الواقع هذا الاتفاق يجر فرنسا إلى الانهيار والحرب".

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وتابع: "عدم التصويت ضده يعني خيانة فرنسا والشعب الفرنسي!".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وقع يوم 16 فبراير، مع فلاديمير زيلينسكي خلال اجتماع في باريس على اتفاق ثنائي بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وبحسب ماكرون، فإن الاتفاق يحدد الالتزامات التي تم التعهد بها في صيغة مجموعة السبع على هامش قمة الناتو في فيلنيوس في يوليو 2023.

وأشار ماكرون إلى أن الوثيقة تم التوقيع عليها لمدة عشر سنوات وستكون سارية حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

كما ذكر ماكرون أن الاتفاق يتضمن تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024. ووفقا له، فإن الاتفاقية تغطي توريد المعدات العسكرية الحديثة إلى أوكرانيا، المتوافقة مع الأسلحة التي يوفرها "الناتو"، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.

ويدعو الغرب باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات، تلك التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

المصدر: "نوفوستي"+RT