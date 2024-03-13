نجل بايدن يرفض المشاركة في جلسات عزل والده

أفاد موقع "أكسيوس" أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفض المشاركة بجلسات الاستماع في مجلس النواب بشأن عزل والده.

وبحسب منشور الموقع، أرسل ممثلو هانتر بايدن إخطارا بالأمر (رفض المشاركة) إلى عضو الكونغرس جيمس كومر، الذي يقود تحقيق مجلس النواب الجاري تحضيرا لإجراءات عزل جو بايدن.

وكان كومر قد أعلن في مطلع الشهر الجاري أنه من المخطط أن تعقد جلسة استماع علنية بحضور نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن وشركاء في أعماله يوم 20 مارس الجاري.

واشار بيان صادر عن النائب، الذي يمثل الحزب الجمهوري ويترأس لجنة المحاسبة في مجلس النواب، إلى أن جلسة الاستماع ستعقد من أجل توضيح التفاصيل المتعلقة بالاستغلال المحتمل للنفوذ السياسي للرئيس جو بايدن لمساعدة الأعمال التجارية لأفراد عائلته، بمن فيهم نجل الرئيس هانتر بايدن، وشقيق الرئيس جيمس بايدن.

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وبالإضافة إلى هانتر بايدن، تمت دعوة عدد من شركائه السابقين في الأعمال لحضور الجلسة، بمن فيهم ديفون أرتشير وتوني بوبولينسكي وجيسون غالانيس.

وكان هانتر بايدن قد حضر جلسة استماع مغلقة في اللجنة المذكورة لمجلس النواب الشهر الماضي، حيث أكد للمشرعين أن والده لم يشارك في أعماله. وقال إن الاتهامات التي وجهها الجمهوريون إلى جو بايدن بهذا الشأن، "لا أساس لها".

بدوره، أشار كومر إلى أن أفراد عائلة جو بايدن وأشخاصا وشركات على علاقة بهم تلقوا مبالغ مالية من أشخاص وشركات من روسيا والصين وكازاخستان ورومانيا وأوكرانيا.

وجدير بالذكر أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يجرون تحقيقا في إمكانة فتح الملف لمساءلة جو بايدن على خلفية الشبهات باستغلاله للنفوذ السياسي لمساعدة أعمال نجله وأفراد آخرين من عائلته، خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي وعضويته في مجلس الشيوخ.

ونفى الرئيس جو بايدن صحة الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد.

المصدر: "نوفوستي"+RT