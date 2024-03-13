للمرة الأولى .. الدنمارك تقرر تجنيد النساء في الخدمة العسكرية

صرحت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، أن الحكومة قررت تمديد فترة الخدمة العسكرية وتجنيد النساء في الجيش لأول مرة

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن الدنمارك تخطط لزيادة عدد الشباب، فضلا عن تمديد مدة الخدمة من 4 أشهر إلى 11 شهرا لكلا الجنسين.

وقالت فريدريكسن: نحن لا نتسلح لأننا نريد الحرب، بل نحن نتسلح لأننا نريد تجنب ذلك”. وبحسب رئيسة الوزراء، تريد الحكومة بهذه الطريقة تحقيق “المساواة الكاملة بين الجنسين.

ويضم الجيش الدنماركي حاليًا ما يصل إلى 9000 فرد عسكري محترف بالإضافة إلى 4700 مجند يخضعون للتدريب الأساسي. وتريد الحكومة زيادة عدد المجندين بمقدار 300 ليصل العدد الإجمالي إلى 5000 جندي.

وفي وقت سابق، طالب القائد الأعلى السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الفريق المتقاعد بن هودغز، كييف بتعبئة النساء. ووفقا له، هذه الخطوة وحدها يمكنها تغطية الحاجة للأفراد في القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: AFP