الولايات المتحدة تعرب عن قلقها وأسفها لغياب الحوار مع روسيا

قال فرانك روز نائب مدير الوكالة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة، إن بلاده ترى من الضرورة الحفاظ على الاتصالات مع روسيا، المتعلقة بضبط التسلح لتقليل المخاطر.

وقال روز في معهد بروكينغز اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على خطوط الاتصال فيما يتعلق بالحد من الأسلحة لتقليل المخاطر".

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وأضاف روز أنه "لا يوجد حاليا مثل هذا الاتصال بين واشنطن وموسكو، وهو ما يسبب قلقا وأسفا شديدين للإدارة الأمريكية".

وكانت الخارجية الروسية قد صرحت في وقت سابق، بأنه لا يمكن النظر إلى استئناف الحوار الاستراتيجي بين روسيا وأمريكا بمعزل عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.

كما صرح لافروف في وقت سابق، بأن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في أضعف حالاتها هذه الأيام.

وقال لافروف إن استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، يستوجب أولا إزالة التناقضات الأمنية الحرجة التي سببها توسع حلف الناتو شرقا، وأن موسكو لا ترى فرصا للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي في الوقت الراهن، فلإجراء مثل هذا الحوار، على الغرب أن يتخلى عن خطابه العدائي تجاه روسيا.

المصدر: "نوفوستي"+RT