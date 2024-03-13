مقتل أحد حراس أردوغان وإصابة 3 آخرين خلال جولته في ولاية شرناق

أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل رجل أمن من حرس الرئيس التركي أردوغان، وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم اثنان من الحرس الرئاسي خلال "حادث" تعرضوا له.

وذكرت السلطات أن الحادث وقع خلال جولة أردوغان في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، مشيرة إلى أن "الفريق الذي تعرض للحادث المذكور، كان من ضمن الطواقم التي تعمل على تأمين وحماية موكب الرئيس التركي أردوغان في شرناق جنوب تركيا".

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وقالت السلطات إن "الصيغة بالحديث (حتى الآن) هي بطريقة غير مباشرة عن حادث سير، ما لم تتغير الرواية لاحقا".

المصدر:RT